65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de de yaşlılar, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.Meydanların yanı sıra özellikle Terme Caddesi'nde yoğunluk gözlendi.Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimisi de ATM'lerden maaşlarını çekti.Bazı yaşlılar ise çocukları ve torunları ile dolaştı.66 yaşındaki Mehmet Yılmaz, maske takarak sokağa çıktığını, halk pazarına giderek alışveriş yapacağını söyledi.Evde çok sıkıldığını anlatan Yılmaz, "Pazardan sonra biraz dolaşacağım. Sonra da markete uğrayacağım." dedi.