65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - UŞAK

AA

Uşak'ta, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla sohbet edip bisiklete bindi.