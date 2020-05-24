65 yaş ve üstü vatandaşlar çifte bayram yaşadı - DİYARBAKIR

Bazı yaşlılar eşleriyle bazıları arkadaşlarıyla, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak parklarda zaman geçirdi.Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Park Orman'da eşi ile yürüyüş yapan Cuma Ege (65),Ramazan orucunu sağlık ve sıhhatle bitirdiklerini söyledi."Bugün çifte bayram, hem izinliyiz hem Ramazan Bayramı, ikisini bir arada kutluyoruz." ifadelerini kullanan Ege, "Parkta yürüyoruz. Mecnun ve Leyla beraber çıktık. 65 yıldır böyle bayram görmedik. İnşallah bir daha görmeyiz." diye konuştu.72 yaşındaki Mahmut Tuğrul da temiz hava almak için parkta yürüyüşe çıktığını belirtti.Tuğrul, "Tabiri caizse ayaklarımızın pası açılıyor. Böyle bir bayram görmedik inşallah bir daha görmeyiz, evvelki bayramlarımızı görelim." dedi.Bayramın buruk geçtiğini aktaran Tuğrul, şöyle konuştu:"Bayramda torun, torba, çocukla beraber bir sofrada olması, ailenin kaynaşması lazım. Çocuklarımızı senede bir iki defa görebiliyoruz. Bu bayramda mahrum kaldık. Çocuklar olsun hısım akraba olsun telefonla bayramlaştık."Parkta spor yapan 65 yaşındaki Ramazan İnal ise saat 20.00'ye kadar vaktini burada geçireceğini dile getirdi.Sokağa çıkmalarına izin verildiği için teşekkürlerini dile getiren İnal, "Diğer bayramlar gibi canlılık heyecan yok. Herkesin yemesi, içmesi, şekeri evinde duruyor. Çoluk çocukla telefonda görüntülü veya internet üzerinden bayramlaştık." dedi.- SiirtSiirt'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.66 yaşındaki Celal Balık, uygulamayı önemsediklerini belirterek, "Bugün üçüncü kez sokağa çıktık, hem sosyal mesafe kurallarına uyduk hem de maske taktık. Herkesin bu tedbirlere uymasını bekliyoruz." diye konuştu.72 yaşındaki Abdullah Ay, izin sayısının arttırılması talebinde bulunarak park ve bahçelerin de yaşlılara açılmasını beklediklerini aktardı.69 yaşındaki Cemalettin Aslan ise bayramın birinci gününe denk gelen sokağa çıkma izniyle dışarı çıkarak temiz hava aldıklarını ifade etti.
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