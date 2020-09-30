65 yaş ve üstü kişilerin salgında ev ortamının da temiz tutulması tavsiyesi

Prof. Dr. Alparslan, yazılı açıklamasında, yaşın ilerlemesiyle insan vücudunda farklı hastalıkların da ortaya çıkabileceğinin altını çizerek, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla ilgili tavsiyeler verdi.
Salgın süresi boyunca beslenmenin önem arz ettiğine değinen Alparslan, "Sindirim sistemi işlevlerinde değişiklik nedeniyle besinlerden yararlanamama riski var. Yine pandemi uyku düzenini de alt üst etti. Özellikle yaşlıların düzenli bir uykuya sahip olması, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlayacaktır." dedi.
- "Ortam dezenfektasyonu çok önemli"
Alparslan, 65 yaş ve üstü vatandaşların yakalanma oranının daha fazla olduğu hastalığın ölüme sebebiyet de verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Hastalığa yatkınlık durumu, tedavi sürecinin zor olması, aşının henüz bulunamamış olması ve ölüm oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında, en önemli görev yaşlı bireyleri salgından korumak. Ortam dezenfeksiyonu çok önemli. Kişisel temizlik kadar ev temizliğinin de hayati önem taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Yaşlılarımız bizim kıymetlimiz. Özellikle onların ortamı sık sık havalandırılmalı, kapı kolları, lavabo gibi her gün kullanılan yüzeyler su ve çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Havlu gibi kişisel eşyaları yaşlıların bulunduğu ortamda ortak kullanmayın. Özellikle yaşlıların düzenli uyku ve dinlenme sağlaması gerekiyor. Su tüketiminin azalıp azalmadığını kontrol edin. Bu süreçte su tüketimi çok önemli."
Bağışıklık sistemi ile birebir çalışan çinko minerali yüksek deniz mahsullerinin tüketilmesi gerektiğini aktaran Alparslan, "Et, fasulye, tahin, kabak çekirdeği tercih edilmelidir. Bağışıklık hücrelerinin üretimini ve etkinliğini azaltması nedeniyle sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Yaşamın tehdit altında hissedilmesi ve eve kapanma nedeni ile kaygı hissedilmesi durumunda psikolojik destek sağlayacak uğraşılar bulunmalı, stres ile baş etme teknikleri öğrenilmeli, sosyal çevre ile iletişime geçilmelidir." ifadelerini kullandı.
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