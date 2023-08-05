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        Haberler Gündem 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı? 65 yaş üstüne ulaşım ücretli mi olacak?

        65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitti mi?

        Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ülke genelinde 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum araştırılıyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 15:37
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        • 1

          65 yaş üzeri toplu taşıma araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Burdur'da özel halk otobüsü işletmecilerinin aldığı karar sonrasında 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum yakından takip ediliyor. Peki, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı? 65 yaş üstüne ulaşım ücretli mi olacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

          65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

          *Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı hakkında açıklama yapılmadı.

        • 3

          Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

        • 4

          Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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