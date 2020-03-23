65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini polisler yapıyor - KARS

AA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kars Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.Polis, jandarma ve 112 ekipleri, market ve eczaneye giderek vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.Kars Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 65 yaş üstündeki bir vatandaşın market alışverişini yaparak ürünleri teslim etti.İhtiyaçları karşılanan karşılanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polislere teşekkür etti.