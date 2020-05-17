65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - SAMSUN

AA

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu. Samsun'da saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.Bazı yaşlılar parklarda oturmayı tercih ederken bazıları ise sahilde ve Kurtuluş Yolu'nda yürüyüş yaptı.