65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - DÜZCE/BOLU

Düzce'de bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkan yaşlılar yürüyüş yaptı.Bazı vatandaşlar arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Sıcak havanın da etkisiyle az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.70 yaşındaki Ahmet Özaras, yaptığı açıklamada, dışarı çıkabilmenin güzel olduğunu ifade ederek, "Nefes almak, yürüyüş yapmak güzel. Allah devletimizi, milletimizi bu koronavirüsten korusun. Çok şükür rahatız." ifadelerini kullandı.Genelde evde vakit geçirdiklerini dile getiren Özaras, "Kitap okuyoruz. Çocuklarla biraz muhabbet ediyoruz. Vakit o şekilde geçiyor. Bankamatikten para çekeceğim. Biraz da yürüyüş yapacağım. Biraz dinlenip eve geri döneceğim." diye konuştu.Kardeşiyle hava almak için dışarıya çıktıklarını anlatan 76 yaşındaki Mehmet Kılıç, sürecin bir an önce bitmesini temenni ederek, "Hava da sıcak, fazla gezemiyoruz. Devlet 'dur' derse duracağız, 'çık' derse çıkacağız." dedi.85 yaşındaki Şerafettin Er ise 5 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, çocuğuyla kaldığını söyledi.Bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktığını söyleyen Er, hava sıcak olduğu için biraz gezip eve döneceğini kaydetti.- BoluBolu’da, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentin yeşil alanlarından Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı'nda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.Bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesinde oturup dinlenirken bazıları ise çocuk parklarında bulunan aletleri kullandı.Atatürk Orman Parkı'na gelen 70 yaşındaki Mehmet Turan, yaptığı açıklamada, dışarı çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok şükür. Dışarı çıkınca 'Dünya varmış.' dedim. Biraz gezeceğim ama çok durmam dışarıda, eve giderim çok sıcak çünkü." diye konuştu.
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