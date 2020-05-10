65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - ERZURUM

AA

.Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirler çerçevesinde bir süre önce ülke geneline sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, saat 11.00 itibarıyla ilk defa sokağa çıkabildi.Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Erzurum'da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü. Söz konusu vatandaşlar, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı, evlerine yakın semtlerdeki marketlerden alışveriş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu.Vatandaşlardan 70 yaşındaki Yaşar Taşkıran, uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek "Temiz hava alıyoruz evde kilo aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Bu bize bir uyarı bakın cemaatle namaz kılamıyoruz bu bizim için çok üzücü bir şey." dedi.66 yaşındaki Mücahit Mesutgil ise şöyle konuştu:"Devletimiz bizim sıhhatimiz için bizi evlerimizde oturttu. Şimdi de müsaade ettiler çıktık geziyoruz. Ramazan ayındayız güzel güzel ibadet edip orucumuzu tutuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın noksanlığını vermesin çok güzel çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.72 yaşındaki Fatih Dengiz de koronavirüs salgınından kurtulmayı istediklerini ifade ederek gelecekte güzel günlerin olması temennisinde bulundu.