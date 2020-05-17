65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı - İSTANBUL

AA

İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.