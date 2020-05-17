65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı

Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu.
Trakya genelinde saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.
Edirne'de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı, evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.
- Kırklareli
Kırklareli'nde de 65 yaş üzeri ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.
İkinci kez sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'nda bir süre yürüyüş yaptı.
Festival alanındaki spor aletlerini de kullanan yaşlılar, açık havada fiziksel hareketler yapma imkanı buldu.
Dinlenmek için ise ağaç gölgelerinde oturmayı seçen yaşlılardan kimisi kitap ya da gazete okurken, kimi ise tanıdıkları ile sohbet etti. Bazı yaşlılar bir yandan gezerken, diğer yandan market ihtiyaçlarını giderdi.
68 yaşındaki Halim Tunç, AA muhabirine, yeniden sokağa çıkarak temiz hava aldıklarını, güneşlendiklerini belirtti.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı.
Bazı yaşlılar Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaparken, bazıları ise evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.
Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp, sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.
,Ufuk Ertop,Mesut Karaduman
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