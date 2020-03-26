65 yaş üstü vatandaşlar için "Evde Kitap Oku" kampanyası

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı ve Türkiye'nin ilk gönüllülük öğretmeni yazar İnal Aydınoğlu'nun "Mutluluk Üzerine", "Daha İyi Bir Yaşam Üzerine" ve "Yaşamın Anlamı Üzerine" adlı 3 kitaptan oluşan 350 set, belediye aracılığıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı. Ay sonuna kadar 500 kitabın daha 3'lü set olarak teslim edilmesi planlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydınoğlu, başlattığı bu iyilik hareketiyle evde kalan kişilerin psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini ve mutlu olabilmelerini hedeflediğini ifade etti.
Bu zor süreci diğer vatandaşlar gibi evde geçirdiğini belirten İnaloğlu, yetkililerin "Evde kal" çağrısına bütün vatandaşların uymasının önemine dikkati çekti.
Evlerinden çıkamayan vatandaşlara 3 kitabını ulaştırdığını aktaran İnaloğlu, "Psikolojik olarak hepimizin bu süreçte desteğe ihtiyacı var. Ben de şimdiye kadar yazdığım tüm kitaplarda mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve iyi bir yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini anlattım. Yaşlılarımız şu an evdeyken kitaplarımı okuyarak kendilerini daha iyi hissetmelerini, toplumun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini istedim. Televizyona teslim olmayıp, aksine kitap okumayı tercih edecek kişiler, sağlıkları için evde kalmak zorunda oldukları süreyi yeni şeyler öğrenerek ve kendilerini iyi hissederek geçirmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.
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