65 yaş üstü vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 10.00'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
- "Sığınmacılara hiçbir ülkenin bizim gibi yaklaşımı yoktur"
Oylamaya katılan 71 yaşındaki Kadir Oflaz, "Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" fotoğrafını oyladı.
İnsanların yaşamak için verdikleri mücadelenin fotoğraf karesine yansıması dolayısıyla tercihini bu yönde kullandığını belirten Oflaz, "Sığınmacıların ölümü göze alarak, kurşuna, askere aldırmadan bir yaşama umudu için karşı tarafa geçmeye çalışmasını insan acıyla seyrediyor. Türkiye'den başka sığınmacılara ya da yardıma ihtiyacı olan insanlara hiçbir ülkenin bizim gibi yaklaşımı yoktur. Ben 45 sene Almanya'da yaşadım. 2 yıldır buradayım. Görüyorum adamlar yüzlerce insanı almıyor, biz milyonlarca insanı burada barındırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Oflaz, "Yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", "Spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarına oy verdi.
- "Sağlık çalışanları oldukça zorlu şartlarda uğraşıyorlar"
70 yaşındaki Haydar Şahin ise "Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçtiğini söyleyerek, "Milletimiz buna baksın, sokağa çıkmasın. Sağlık çalışanları oldukça zorlu şartlarda uğraşıyorlar Allah onlara da sabır versin. Fotoğrafı gördüğümde üzüldüm milletimizin hali ne olacak diye." şeklinde konuştu.
Şahin, koronavirüs salgını sürecinde bütün yakınlarını da uyardığını sözlerine ekledi.
"Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda" adlı fotoğrafı seçen Şahin, gençlerin atçılık ve at sporlarını merak etmesi açısından bu kareyi oyladığını ifade etti.
"Yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğrafını seçen Şahin, "Şu çocuğun şu fotoğrafını görünce şaşırmamak mümkün değil. Savaşta başımıza gelen haller bunlar işte. Milletimizin çok düşünceli olarak hareket etmesini temenni ediyorum." dedi.
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