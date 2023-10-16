65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım iptal mi edildi? Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı'ndan açıklama!
65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım kararı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. 2014 yılından beri toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ilgilendiren kritik bir karar alındı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin 65 yaş üzeri vatandaşlara ne zaman ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İşte 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşıma ilişkin karar ve ücretsiz olan günler...
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65 yaş üstü ücretsiz ulaşım döneminin sona erip ermeyeceği, akaryakıt fiyatlarında maliyetlerin yükselmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' kapsamında 65 yaş ve üzeri Türk vatandaşları ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanabiliyordu. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dakika açıklamasının ardından gözler "65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi? Özel Halk Otobüsleri hangi günler yolcu taşıyacak?" sorusuna çevrildi. İşte 65 yaş üzeri toplu taşıma kararında son durum...
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65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.
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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ OLACAK?
Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.
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"BAKANLIK DESTEĞİ İKİ GÜN KARŞILAMAYA YETİYOR"
TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.
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"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN SÜREKLİ YARARLANACAK"
Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:
"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak."