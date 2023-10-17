65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kararında son dakika gelişmesi: İETT'den 65 yaş üstü açıklaması!
65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklarken İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise, "Yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamalıdır." ifadelerini kullandı. İşte 65 yaş ve üstü ücretsiz toplu taşıma kararında son durum ve İBB'nin son dakika açıklaması...
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65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımada son durum gündemdeki yerini koruyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği tarafından alınan karar tartışma konusu oldu. Özel halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 65 yaş ve üstü ücretsiz toplu taşıma kararına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 65 yaş ve üstü ücretsiz toplu taşımada son dakika gelişmeleri...
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İBB'DEN SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ULAŞIM AÇIKLAMASI!
İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz taşınmanın devam edeceğini dile getirdi. Demet,
"İstanbul’da 65 Yaş ve üstü Yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.@ekrem_imamoglu‘nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz , Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır." dedi.
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İBB Müdürü Demet "Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; Tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul’da uygulanmayacaktır!!! " ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.
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DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.
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"BAKANLIK DESTEĞİ İKİ GÜN KARŞILAMAYA YETİYOR"
TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.
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"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN SÜREKLİ YARARLANACAK"
Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:
"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak."
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