65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde; lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatılmıştır. Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir. 65 üstü yaşları 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır. Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var." ifadelerinde bulundu.
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