65 yaş üstü için kritik karar

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Dün yapılan kabine toplantısı ardından, alınana normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili de son gelişmeyi duyurdu. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 65 yaş üstü için de güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat etmeleri için bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz Pazar günü resmi Twitter hesabı üzerinden "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR?"paylaşımını yapmıştı.