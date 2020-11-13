65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illerde? soruları gündem konusu oldu. Son dakika haberine göre; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ankara ve İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi. Her iki şehirde de vatandaşlar saat 10.00-16.00 arası sokağa çıkabilecekler...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ
İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.
Son gelişmeler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan var mı, hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?
Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."
BURSA Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.
Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.
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