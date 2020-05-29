65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yaşı kaç? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce dün akşam alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. İşte, detaylar...



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 30-31 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini yayımladı.

-Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

-30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak