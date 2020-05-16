65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? İçişleri Bakanlığı'nın yeni 65 yaş üstü sokağa çıkma genelgesinde ne var? soruları vatandaşların gündeminde. 50 gün sonra ilk kez geçen hafta pazar günü sokağa çıkarak yürüyüş yapabilme imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar için yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle yeni bir düzenleme yapıldı. İşte 65 yaş üstünün sokağa çıkacağı saat...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.00-18.00 olarak değiştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12.00- 18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir” denildi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yani bugün saat 11.00 - 15.00 arasında gerçekleştirildi,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü yani bugün ilk uygulama gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş da saat 11.00 - 15.00 arasında sokağa çıktı.