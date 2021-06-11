641 maden sahası aramaya açılacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) hukuki durumları sona eren 641 adet maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ilgili sahalar, bugünden itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG'in

internet sitesi www.mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecek. Sahalar için başvurular sitede ilan edilen tarihlerde ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu'na doğrudan yapılacak.

İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru olmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek. İki defa ihalesi yapılmasına

rağmen başvuru yapılmayan sahalar aynı sitede bir ay süre ile ilan edilecek Bu sürede müracaat olması durumunda ise belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.