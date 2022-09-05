63 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Kayseri'de, 63 yıl hapisle aranan S.K. (24) isimli kadın hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K.'nin, Kayabaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.