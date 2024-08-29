63 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giriş: 29.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:44
Erzurum'un Emniyet Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan Durkaya K'nin (37) ilçe merkezinde bir iş yerinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla bu hükümlüyü yakaladı.
Durkaya K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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