04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
62 yaşındaki çocuklarına "bebek" gibi bakıyorlar - DÜZCE
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Gaffur Şengül ile röportaj- Nesrin Şengül ile röportaj- Nesrin Şengül'ün engelli oğluna yemek yedirmesi- Gaffur Şengül'ün ev işlerine yardım etmesinden görüntüler
62 yaşındaki çocuklarına "bebek" gibi bakıyorlar- - Baba Gaffur Şengül:- " Osman'ın yüzünü güldürüyoruz, ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz"- Anne Nesrin Şengül:- "Mutluyum, onu rahat ettirebiliyorsam ben de rahat oluyorum" Düzce'de yaşayan Gaffur-Nesrin Şengül çifti, 62 yıl önce dünyaya geldikten sonra çocuk felci geçirerek engelli kalan çocukları Osman Şengül'ün bakımını ilerlemiş yaşlarına rağmen sevgi ve şefkatle sürdürüyor.Konuralp Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Gaffur ile 81 yaşındaki eşi Nesrin Şengül'ün ilk çocukları Osman Şengül, dünyaya geldikten 10 gün sonra yüksek ateş sonucu çocuk felci geçirerek engelli kaldı.Çocuklarının tedavisi için mücadele eden Şengül çifti, istedikleri sonucu alamadı.Yatağa bağımlı hale gelen Osman Şengül'e, anne ve babası 62 yıldır gözü gibi bakıyor.Düzce Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce haftada bir gün evde bakım hizmeti alan çift, ömürleri yettikçe oğullarının bakımını sürdürmek istiyor.- "Osman evimizin bereketi"Gaffur Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığının doğumdan hemen sonra ortaya çıktığını söyledi.Oğluna bebek gibi baktıklarını belirten Şengül, "Osman bizim ilk göz ağrımız. Osman'ın yüzünü güldürüyoruz, ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Osman'ın kimseye karşı bir kini olmaz ve herkesi sever. Düzce Belediyesi gelerek bize yardımcı oluyor." diye konuştu.Şengül, eşiyle birbirlerine olan sevgi ve saygıları sayesinde 63 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini dile getirerek, "Osman evimizin bereketi. Osman'ın sayesinde Allah bize yardım ediyor. Osman olmasa ben çoktan ölürdüm. Allah daha çok bizlere ömür verse de baksak ona, yoksa bizden başka kimse bakmaz Osman'a." ifadelerini kullandı.- "Mahalledekiler Osman'ı çok seviyor"Anne Nesrin Şengül de oğlunun engelli kalacağını öğrendiğinde bazı çekincelerinin olduğunu, zamanla bu duruma alıştığını anlattı.Şengül, oğlunun rahat edebilmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Mutluyum, onu rahat ettirebiliyorsam ben de rahat oluyorum. Ona en güzel yemekleri yedirmeye çalışıyorum. Çayı çok seviyor. 'Osman rahat mısın?' diyorum. 'Evet.' diyor. 'Kimi daha çok seviyorsun?' diyorum. 'Annemi.' diyor. Arabaları da çok seviyor."Şengül, oğlunun çevredekiler tarafından sevildiğini aktardı.
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