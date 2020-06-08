Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerOtomobil61 yıllık motor rafa kalkıyor - haberler

Elektrikli araçlar 61 yıllık motorun sonunu getirdi

Otomotiv endüstrisinde değişen trendler, Bentley'in 61 yıldır aralıksız ürettiği motoru için yolun sonunu getirdi. İngiliz lüks otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, el yapımı 'L Serisi' motorun artık üretilmeyeceği belirtildi. 1959 yılından bu yana üretilen 6.75 litrelik V8 motor, ilk üretildiği günlerde 180 beygir güç üretirken, günümüzde 530 beygir güç üretir hale gelmişti. Bugüne kadar 36 bin adet üretilen L Serisi motorların yerini hibrit güç seçeneklerinin alacağı kaydedildi

08.06.2020 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bentley
HABERTURK.COM

İngilizlerin lüks otomobil üreticisi Bentley, 61 yıldır aralıksız ürettiği motorunu rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 6.75 litrelik V8 'L Serisi' güç ünitesinin artık üretilmeyeceği kaydedildi.

El yapımı olmasıyla dikkat çeken söz konusu motor ilk kez 1959 model S2 modelinde yer almıştı. O dönem 180 beygir güç üreten motor, aradan geçen yıllarda yapılan iyileştirmeler ile günümüzde 530 beygir güç ve 1100 Nm tork üretir hale geldi.

V8 motorun üretilen son versiyonlarının önceki nesillere göre yüzde 99 kadar daha az zararlı emisyon ürettiği de verilen bilgiler arasında.

Üretilen son L Serisi Bentley motorunun, Mulliner Mulsanne 6.75 Edition modelinde kullanılacağı açıklanırken, bugüne kadar söz konusu motordan toplamda 36 bin adet üretildiği bildirildi.

Bentley'in ömrünü tamamlayan L Serisi motorunun önümüzdeki yıllarda W12 motor seçeneği ile 4 litrelik V8 ve V6 hibrit seçenekler ile yerinin doldurulacağı açıklandı.

İngiliz üreticinin, batarya teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, tam elektrikli bir model de geliştirebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkularından 3 saat kepçeye binemediler! Sebebi ise...
Korkularından 3 saat kepçeye binemediler! Sebebi ise...
Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu
Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu
Kızı paylaştı... İşte Mali'nin son hali
Kızı paylaştı... İşte Mali'nin son hali
Yürek yakan olay! Eşleri yan yana gömüldü
Yürek yakan olay! Eşleri yan yana gömüldü
Ücrette indirim teklifine dikkat! Kıdem tazminatı fonu raftan mı iniyor?
Ücrette indirim teklifine dikkat! Kıdem tazminatı fonu raftan mı iniyor?
Yeni haftanın ilk günü günlük güneşlik
Yeni haftanın ilk günü günlük güneşlik
Hafter'in hayal kırıklığı
Hafter'in hayal kırıklığı
İthalat düştü, üretim arttı
İthalat düştü, üretim arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X