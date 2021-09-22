Surinam Cumhuriyeti başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, CONCACAF Ligi'nde daha önce görülmemiş bir olaya imza attı. 61 yaşındaki Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe ile birlikte Olimpia'ya karşı mücadele etti.

Maça 11'de başlayan Brunswijk, 54 dakikada oyundan çıktı. Inter Moengotapoe, Olimpia karşısında sahadan 6-0 yenik ayrıldı.