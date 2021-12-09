Sanatçı Tanıtma Kartı aldılar

Geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu'nun bu yılki toplantıları tamamlandı.
Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan değerlendirme kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, ozanlık geleneğinden edebiyata kadar birçok alanda yüzlerce sanatçıyı değerlendirdi.
Değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneğinden koparmadan icra ettiği sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen 606 ustaya, Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesi kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye genelinde bugüne dek belirli şartları taşıyan, alanında yetkin 4 bin 376 sanatçıya, Sanatçı Tanıtma Kartı verdiklerini ifade etti. Bu yıl tamamlanan kurul çalışmaları neticesinde eklenen 606 sanatçıyla da Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayısının 4 bin 982'ye yükseldiğini aktardı.
Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirdiği köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle de geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor.
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