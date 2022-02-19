600 yıllık yarışta renkli görüntüler

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 600 senelik geçmişi bulunan kızak yarışları, 5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.
AA'nın haberine göre Sinan Mahallesi'nde 300 metrelik pistte düzenlenen kızak yarışları, 2017'den bu yana önce kar yağışı yetersizliği, son 2 yıldır da Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamıyordu.
Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından yarış, Valilik, Ağlı Belediyesi, Kaymakamlık ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin katkılarıyla yeniden organize edildi.
Yarışın sonunda birinci olan Feraiz Kömürcü boğa, ikinci Behzat Kömürcü koç, üçüncü Muharrem Sever ise hindi almaya hak kazandı.
Halat çekme ve kütük kesme yarışlarının da yapıldığı program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
Vali Avni Çakır, gazetecilere, 600 yıllık geleneğin yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
Ağlılıların geleneklerine sahip çıktığını vurgulayan Çakır, "Böylesine geleneksel yarışmalar, adetler, örfler, geçmişten devraldığımızı gelecek nesillere aktarmak zorunda olduğumuz bir borç. Ağlılılar, Batı Karadeniz'de de ciddi bir yeri olan geleneksel kızak yarışlarına hep birlikte sahip çıkmış, bugünlere getirmiş. İnşallah bu geleneği gelecek nesillere güçlü şekilde aktaracaklar" dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da kentin her ilçesinde ayrı bir güzellik bulunduğunu dile getirerek, "Bugün burada kayak yapıyoruz. Birkaç ay sonra deniz kenarında festival yapacağız. Bir başka gün yaylamızda festivalimiz olacak. Mayısta Şeyh Şaban-ı Veli ve diğer evliyaları anma haftası olacak. Bütün güzellikler Kastamonu'da bir arada" diye konuştu.
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ise programa katılanlara teşekkür ederek, "Yarışlar asırlardır devam ediyor. Yöremize özgü kayık yarışlarıyla nesilden nesle ve günümüze kadar devam eden bu sporu gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kızak yarışında dördüncü olan Volkan Kuzucu da yarışlara 8. kez katıldığını belirterek, "Karın az olması nedeniyle bir süre yapamadık. Dördüncü olduğum için hindiyi de kazanamadım" dedi.
Muharrem Sever ise ilk kez katıldığı yarışta üçüncülük kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti.
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