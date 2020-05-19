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Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü pilotları, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Malatya Beydağı bölgesinde uçuş etkinliği gerçekleştirdi. Pilotlar, 600 metre irtifadan uçarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü Pilotu Fatih Aydoğan, yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için öncelikle Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Dağına çıktık. 400 metre irtifadan uçmayı hedefliyorduk. Ancak hava elverişli değildi. Orada uçamayınca Malatya'nın Beydağı bölgesine gittik. Burada hava güzeldi. Uçuşa uygundu" dedi.

Uçuşu 600 metreden gerçekleştirdiklerini anlatan Aydoğan, "Bayrağımızı açtık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bu şekilde kutlamış olduk. Bütün Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" dedi.