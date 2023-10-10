60 yaşında üniversiteli oldu! Aileden 3 güzel haber

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Hülya- Erdal Güzel çifti, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde profesör olan kızlarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı ve eczacı olan Erdal Güzel, kızının odasından çıktığı eşi Hülya Güzel'i elinden tutarak İletişim Fakültesi'ne götürdü. İlk ders heyecanını yaşayan Hülya Güzel, "Çok erken yaşta evlendim. Yıllardır okumamak içimde ukdeydi. Kızım benden habersiz müracaat etmiş ve 'anne bir sınava gir' dedi. Ben de girdim ve kazandım. İnşallah devam ettireceğiz. 1981 yılında mezun oldum ve aynı yıl içinde evlendim. 42 yıl geçti aradan 42 yıl sonra üniversiteyi kazandım. Hedefim gazeteci olmak" diye konuştu.

AİLEDEN 3 GÜZEL HABER

Güzel ailesi olarak 3 güzelliği bir arada yaşadıklarını söyleyen Erdal Güzel, 1977 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü bitirdiğini, yıllardır Erzurum'da eczacılık yaptığını belirterek, şunları söyledi: "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. 2023 yılı bizim için çok verimli ve çok anlamlı geçiyor. Ben 68 yaşında bu yıl ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi 4 yıllık tarih bölümünü bitirdim. Tarihe merakım vardı, bir diplomam oldu. Eşimin de bir arzusu vardı. Erken yaşta evlenmiştik, üniversiteyi okuyamamıştı. O da üniversite imtihanına girdi. Gazetecilik bölümünü kazandı. Kızım da bugün profesör oldu. Üç güzelliği bir arada Güzel ailesi olarak yaşıyoruz. Bugün eşimi elinden tuttum, ilk dersine getirdim. Gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah gençler de bizleri görüp örnek alırlar. Daha güzel yarınlar için bizden daha anlamlı işler yaparlar. Eğitime önem verirler. Okumanın yaşı yok, diyoruz. Hangi yaşta olursanız olun, okuyabilirsiniz. Diploma sahibi olabilir ve bunun keyfini sürebilirsiniz" dedi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde profesör olan Dilşad Güzel, tebrik ziyaretine gelen anne babası ile gurur duyduğunu söyledi. Güzel, "Annemi canı gönülden tebrik ediyorum. Asıl başarı annemin. 42 sene sonra kitap, defter yüzü açmadan istediği bölümü kazanmış oldu. Gençlere örnek olması açısından Güzel bir örnek oldu bence" diye konuştu.