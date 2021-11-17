60 kilometre gidip, 30 köpeği gönüllü besliyor

Kent merkezinde sanayi sitesinde mobilya atölyesi işleten 3 çocuk babası Üçler Yücel, 3 yıl önce memleketi Ağaçören ilçesi Yağmurhüyüğü köyüne gittiği sırada yakındaki Karapınar yaylasında gördüğü köpeklerin aç olduğunu fark edip yiyecek verdi.
DHA'nın haberine göre bu durumu alışkanlık haline getiren Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya götürüp köpekleri besliyor.
'KÖPEKLER İLE YAVRULARIYLA İLGİLENİYORUM'
Yaklaşık 30 köpeği besleyen Yücel, "Yoldan geçen herkes bu hayvanlara bir ekmek verse, bu köpekler hiç aç kalmaz. Yaz, kış demeden haftada 2 gün mutlaka gelmeye çalışıyorum. 2 farklı bölgedeki köpekleri tek tek elimle besliyorum. Buranın uzaklığı Aksaray merkeze 60-70 kilometre. Gelip bu köpeklerle ve yavrularıyla ilgileniyorum. Bölgede 30 tane sahipsiz köpek var. Hepsi de bakıma muhtaç" dedi.
'HAYVANLARI BESLEYİNCE ÇOK MUTLU OLUYORUM'
Beslediği köpeklerin birçoğuna da isim verdiğini belirten Yücel, şunları söyledi:
"Köpekleri beslemeye, kendi çocuklarımla ve bazen de arkadaşlarımla geliyorum. İsim verdiğim köpekler, aracımı tanıyıp beni koşarak karşılıyor. Arabadan indiğim zaman, adeta sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Benim ricam; durumu müsait insanların, böyle hayvanlara yardımcı olmaları. Çünkü önümüz kış ve bakıma muhtaçlar. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sağlık görevlileri ile bir bankanın müdürü, buradan geçerken hayvanlara su ve mama bırakıyor. Fakat her geçen su ve yem verse hiç aç kalmazlar."
'ÇEVREMİZDEKİ HİÇBİR GÜZELLİ Ğİ GÖRMÜYORUZ'
Duman adını verdiği köpekle özel olarak ilgilendiğini belirten Yücel, "Burada 1 yıl önce duman ismini verdiğimiz zayıf bir köpek vardı. Bel kısmında bir yarası vardı, biraz daha fazla ilgilendim. Şu an da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu hayvanlara bakmak, bizim boynumuzun borcu. İnsanlar olarak sürekli maddiyata bakıyoruz. Çevremizdeki hiçbir güzelliği görmüyoruz. 'Hayvanlarımız aç kalmasın' diyerek dağlara; etçil hayvanlar için et, otçul olanlara ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!