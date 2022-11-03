6 yıllık acıda Yasin'in babasından yeni hamle!

Konya'da, 6 yıldır kayıp olan Yasin'in babası Yavuz Şahin, oğlunun öldürülüp, gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine şüphelendikleri 5 noktada kazı yapılması için savcılığa başvuru yapacak.
Akören ilçesine bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü (32) ve Yavuz Şahin (42) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı.
80 KİLOMETRELİK ALAN 24 GÜN BOYUNCA ARANDI
Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.
5 AYRI ÖZEL EKİP KURULDU, İZİNE RASTLANMADI
İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, 2018 yılının Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.
5 NOKTADA KAZI ÇALIŞMASI İÇİN BAŞVURU YAPACAK
6 yıldır oğlundan haber alamayan baba Yavuz Şahin, oğlunun öldürülüp, gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine şüphelendikleri 5 noktada kazı yapılması için savcılığa başvuru yapacağını belirtti. Oğlunun akıbetini öğrenmek istediğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:
"ÇOCUĞUMA NE OLDU, AKIBETİNİ BİLMEK İSTİYORUM"
"Dosyada yeni gelişme yok, ancak dilekçe verilip yeni bir kazı çalışması için başvuru yapılacak. Bende sürekli bu çalışmanın peşindeyim. Benim amacım yeniden bir ekip kurup yeniden bir çalışma yapılması, her yerin araştırılması. Obruk bölgesinde geçtiğimiz aylarda yapılan aramada orada birkaç kemik buldular, fakat o kemikler hayvana aitmiş. Benim amacım çocuğuma ne olduğu ve akıbetini bilmek istiyorum. Yeter ki sonuç belli olsun." şeklinde konuştu.
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