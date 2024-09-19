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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 6 yılda ihracatını 3 katına çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        6 yılda ihracatını 3 katına çıkardı

        2024 yılı sonuna kadar toplamda 20 milyon dolarlık yatırımla büyüme stratejisini destekleyen Sistem Alüminyum ihracatını son 6 yılda 3 katına çıkararak, geçtiğimiz yıl toplam üretiminin yüzde 64'ünü ihraç etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:51
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        6 yılda ihracatını 3 katına çıkardı
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        Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler ve çözümler geliştiren Sistem Alüminyum, 30. yıldönümünde sektördeki yerini koruyor.

        2024 yılını 7,6 milyar TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban ‘’Sistem Alüminyum olarak bu yıl 30. yaşımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 2024 yılı itibariyle 1.300’ü aşkın çalışanımızla, yıllık 103 bin ton profil, 9 milyon metrekarelik kompozit panel ve 7 bin ton alüminyum dövme üretim kapasitemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim gücümüz ve çeşitliliğimizle uluslararası pazarlarda büyüyoruz. Son 6 yılda ihracat rakamlarımızı 3 kat artırdık. Bu yıl dövme tesisimizi 2000 m2’lik yeni bir alana taşıdık. 2024 yılında bir diğer önemli yatırım alanımız dijitalleşme oldu. Yılın başında tüm iş süreçlerimizi daha verimli, hızlı, güvenilir ve ölçümlenebilir hale getirmek için SAP’ye geçiş yaptık” dedi.

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        “YATIRIMLARINA HIZ VEREREK GELECEĞE HAZIRLANIYOR”

        2024 yatımlarında; dikey boya hattı, yüksek stoklama tesisi, kompozit panel üretim hattı, yeni fabrika sahası ve dövme tesisinde kapasite artışı ile beraber şirketin dijitalleşme ve kurumsallaşma çalışmalarına öncelik verdiklerini söyleyen Ayhan Yerekaban sene sonuna kadar yatırım tutarının 20 milyon dolara ulaşacağını sözlerine ekledi.

        4 bin ve 2 bin 500 tonluk alüminyum dövme presleri ile daha ağır malzemelerin üretilebilmesini sağladıklarını belirten Yerekaban; yeni tesisle, dövme üretim kapasitesini yüzde 65 artırdıklarını söyledi.

        Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla otomotiv, enerji, savunma ve havacılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektör ve alt gruplarındaki firmalar için özel alaşım geliştirebildiklerini belirten Ayhan Yerekaban; üretim ve hammadde seçiminde alüminyumun daha fazla tercih edilmesine katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

        “ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 25’İNİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN KARŞILIYORUZ”

        Sürdürülebilirlik çalışmalarını faaliyetlerinin odağına aldıklarını belirten Ayhan Yerekaban bu konudaki çalışmalarını şöyle özetledi: “Ergene’de bulunan tam entegre üretim tesisimizin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini güneş enerjisi santrallerimizden karşılıyoruz. Son iki yıldır sürdürülebilirlik raporlarımızı yayımlıyoruz. Stratejik üretim yatırımlarımız, yenilenen dijital süreçlerimiz, farklı sektörlere sunduğumuz yepyeni çalışma modelleri ve sürdürülebilirlik anlayışımız ile hem Türkiye’de hem de dünya çapında büyüme hedefliyoruz. 2022 yılından bu yana Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz. 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefliyoruz” dedi.

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