6 yıl aradan sonra Beyaz Saray Muhabirleri Derneği galası!

ABD'de salgın nedeniyle ara verilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği Washington'da gerçekleşti. 45. Başkan Donald Trump'ın galayı 4 yıldır boykot etmesi ve son iki yıldır pandemi nedeniyle Beyaz Saray Muhabirler Derneği'nin galası yapılamıyordu. ABD Başkanı Joe Biden özel konuşmacı olarak onurlandırıldığı gecede, normal hayata dönüş hakkında şakalar yaptı. Başkan Biden, gecede kendisine destek oranıyla ilgili esprili ifadeler kullandı, Ukrayna savaşını takip eden gazetecileri övdü.
Biden, 14 dakikalık konuşmasında, "Kovid-19 nedeniyle bu gece burada toplanıp toplanmayacağımıza dair birçok soru olduğunu biliyorum. Ülkeye pandemiyi atlattığımızı göstermek için buradayız. Ayrıca, herkesin tam olarak aşılandığını ve destekleyici dozları olduğunu kanıtlaması gerekiyor" diyerek, "Sadece favori Fox News muhabirinizle iletişime geçin. Hepsi burada. Aşılanmış ve destekleyici dozları yaptırmışlar." dedi
Biden, eski ABD Başkanı Trump ile de dalga geçerek, "ABD Başkanı 6 yıl aradan sonra ilk kez bu yemeğe katıldı. Bu anlaşılabilir. Korkunç bir veba yaşadık. Bunun ardından iki yıl koronavirüs ile yaşadık. Selefimin bu yıl yemeğe geldiğini düşünün. Bu yaşansaydı gerçek bir darbe olurdu." demesi gülüşmelere neden oldu.
Biden'ın "Gerçekten beni alkışlayan yüzde 42'nize özel teşekkürlerimi iletiyorum. Bu gece benden daha düşük onay oranına sahip tek Amerikalı grupla burada olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım" demesi salonda kahkahalara neden oldu.
Biden, Amerikan demokrasisinde gazeteciliğin önemli rol oynadığına değinerek, "Kalbimin derinliklerinden gelerek şunu söylüyorum: Siz, özgür basın, geçen yüzyılda hiç olmadığı kadar şimdi önemlisiniz. Sizler gerçeğin koruyucularısınız" dedi.
2600 KONUK
2600 konuk arasında Bakanlar, Kongre üyeleri, şirket yöneticileri ve bazı Hollywood figürleri yer aldı. "Saturday Night Live"ın yıldızı Pete Davidson ve Kim Kardashian, Martha Stewart, Drew Barrymore, Brooke Shields ve Caitlyn Jenner da galaya katılan isimler arasındaydı. Tüm katılımcıların Bindle aplikasyonu üzerinden aşı kartı ve antijen test yapmaları istenirken, galada büyük bir sağlık ekibi de hazır bulundu.
Galaya, Beyaz Saray'ın koronavirüs ile mücadele koordinatörü Ashish Jha katıldı. Ülkenin en gözde isimlerinden 81 yaşındaki Dr Anthony Fauci de yemeğe gitmeyi planlamıştı, ancak katılmanın risklerinin faydalarından daha ağır bastığını söyleyerek hafta ortasında kararından vazgeçti.
CBS News'den WHCA başkanı Steven Portnoy sunumunda Biden'ın yemeğe ilk kez 1974'te katıldığını belirtti.
Programın genel rutini olan ödül bölümünde iki duygusal olay yaşandı. Biri, iki genç muhabir, Alice Dunnigan ve Ethel Payne için verilen yeni bir ödülün sunumuydu. Portnoy ayrıca dokuz yıl önce Suriye'de esir alınan serbest gazeteci ve eski deniz yüzbaşısı Austin Tice'ın annesi Debra Tice'ı da tanıttı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tice ve yurtdışında yasadışı olarak tutulan diğer Amerikalıların iadesi için baskı yapacağına söz verdi. Portnoy ayrıca Rus muhalif yazar ve Washington Post yazarı Vladimir Kara-Murza'nın Moskova'da tutuklanıp hapse atılmasına da dikkat çekti ve Ukrayna'daki savaşı anlatırken öldürülen gazetecilere kısa bir anma töreni düzenledi.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği 1914 yılında kuruldu ve hali hazırda 500'e yakın aktif üyesi bulunuyor. Dernek, 1921 yılından bu yana da bu etkinlik düzenleniyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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6 yıl aradan sonra Beyaz Saray Muhabirleri Derneği galası!/6-yil-aradan-sonra-beyaz-saray-muhabirleri-dernegi-galasi-3426310
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