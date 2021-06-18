6 yaşındaki Mustafa, beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bebeğin böbrekleri ile hayata tutundu

AA

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnegöl ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Pal, böbrek hastası olarak dünyaya geldi. Mustafa 4 yaşına geldiğinde böbrekleri iflas etti. 2 yıl boyunca diyalize giren Mustafa, Samsun'da yatakta havasız kalıp beyin ölümü gerçekleşen 6 aylık bebeğin böbreklerinin nakledilmesiyle diyalize girmekten kurtuldu.

Mustafa Pal'a, BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek, Uzman Doktor Kadir Ömür Günseven ve ekibince başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirildi.

Naklin ardından Çocuk Nefroloji bölümünde yatan çocuğun takibini yapan Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, Mustafa Pal'ın, anne karnından itibaren olan hastalığı sebebiyle böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü ifade etti.

Çocuğun 2 yıldır diyalize bağlı olarak yaşadığını belirten Dönmez şunları kaydetti:

"Samsun'da 6 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organlar, 6 yaşındaki Mustafa'ya başarılı şekilde nakledildi. Bağış yapan aileyi tebrik ediyorum. Bir kişinin organ bağışı 5 kişiyi hayata bağlıyor. Minik çocuğun böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Minik böbrekler onunla birlikte büyüyecek."

Anne Selma Pal ise oğlunun doğuştan itibaren böbrek rahatsızlığı çektiğini dile getirerek, "Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Çocuğum nakledilen böbrekler sayesinde diyalize girmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Günseven de "Samsun'da 6 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bir yavrumuzdan 2 böbrek birden geldi. Bu böbrekleri 6 yaşındaki bir yavrumuza taktık. Ameliyat çok başarılı geçti. 2 saatte nakil işlemini gerçekleştirdik. Çocuğumuz nakilin ilk gününde idrar çıkarttı." dedi.