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        Haberler Gündem Güncel 6 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü!

        Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Mersin'de 6 yaşındaki bir kız çocuğu yol kenarında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Nisanur Ceviz adlı çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre ise Ceviz'in boğazına jelibon kaçması nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:11
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        6 yaşındaki kız çocuğunun feci ölümü!
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 6 yaşındaki Nisanur Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
        #Mersin
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