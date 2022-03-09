6 yaşındaki çocuk, tarlada hayatını kaybetti

Siirt'te 6 yaşındaki çocuk traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde tarlasını süren M.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, 6 yaşındaki E.E.E.'ye çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından Kayabağlar beldesinde toprağa verildi.