Son dakika! Skandal görüntü: 6 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı!

DHA

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL SIKTIM AMA"

DHA'nın haberine göre görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.