6 yaralı depremzede, askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan havalanan, depremlerde yaralanan 6 kişi ile 5 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul’a nakli devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Adana'dan kalkan, 6 yaralı ile 5 refakatçinin bulunduğu "CN235 CASA" tipi askeri uçak, 24.20 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan ambulanslara alınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.