Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim 6 üniversiteye rektör atandı

Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Giriş: 24.12.2022 - 02:39 | Güncelleme: ABONE OL
6 üniversiteye rektör atandı
6 üniversiteye rektör atandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İspanya'da yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.