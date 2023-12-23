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        Haberler Gündem 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 02:14 Güncelleme: 23.12.2023 - 02:17
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        6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti
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        Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

        AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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