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ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı: "Balistik füze denemelerine son ver"

ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülkeden, BMGK'nin Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi açıklama geldi. Ortak metinde Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı yapıldı.

11.01.2022 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
6 ülkeden Kuzey Kore'ye kritik çağrı
6 ülkeden Kuzey Kore'ye kritik çağrı
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AA

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

"KUZEY KORE HALKI İNSANİ KRİZ İLE KARŞI KARŞIYA"

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ülke halkının katı bir otoriter rejim altında giderek kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerden kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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