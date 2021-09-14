6 ülkeden kumaş ve tekstil ithalatçısı 350 firma İstanbul'a geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çekya ve Almanya'da kumaş ve tekstil yan sanayisinde faaliyet gösteren 350 ithalatçı firma ile 77 Türk üretici firmasının katılımıyla düzenlediği "Gate of Business Textile B2B Istanbul" etkinliği başladı.
Ticaret Bakanlığının koordinasyonuyla 3'üncü kez gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, yabancı alım firmaları ile Türk üretici firmaları, 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak.
Programın açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 'Gate of Business Textile B2B Istanbul' etkinliğinin tüm sektöre ve Türkiye ihracatına hayırlar getirmesini dileyerek, söz konusu etkinliğin ilk defa 2019 yılında ve aynı yıl iki kez gerçekleştirildiğini söyledi.
Avdagiç, salgın dolayısıyla etkinliğe 2020 yılında ara verildiğini kaydederek, "Bu sene tekrar başlıyoruz. İnşallah hem Türkiye'den katılan firmalar hem de yurt dışından gelen katılımcılar ile bundan sonra bu etkinliğimizi büyüterek daha etkin bir şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
'Gate of Business Textile B2B Istanbul' organizasyonunun kumaşta Türkiye'nin en büyük organizasyonu olduğunu kaydeden Avdagiç, tekstil yan sanayisinin de en iddialı etkinliği olduğunu belirtti.
Avdagiç, Doğu ile Batı'nın buluşma noktası İstanbul'un artık tekstil sektörünün küresel nabzının attığı merkeze dönüşmesi gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Türk tekstili sadece nitelikli üretimiyle değil, tasarımıyla da bunu hak ediyor. Biz bu yöndeki girişimlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu yapmayı başarırsak, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, hatta bu salonda esen Türk tekstil rüzgarı, tüm dünyayı kaplayacaktır."
- "Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz"
İTO Başkanı Avdagiç, kumaş ve tekstil yan sanayisi sektörünün ürettiği katma değerle ticaret ve istihdamda önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, 2021 yılının 8 ayında tekstil ve ham maddeleri ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla yaklaşık 8,16 milyar doları geçtiğini kaydetti.
Avdagiç, "Türkiye ve Türk firmalar, kumaş ve tekstilde küresel ligin en üstünde yer almayı hak ediyor. Tekstilde mevcut gücümüzü kullanarak, daha büyük sıçramalar yapabiliriz." ifadesini kullandı.
İTO olarak sektörün önünü açacak faaliyetler yaptıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:
"B2B etkinliği gibi toplantılar düzenleyip ürünlerimizin dış pazarla buluşmasını sağlıyoruz. Bugün de Ticaret Bakanlığımızın desteği, paydaşlarımızın güçlü iş birliği ve nihayet katılımcılarımızın özverili yaklaşımlarıyla ciddi bir sinerji oluşturuyoruz. Oda olarak, oluşan bu sinerjiyle kumaş ve tekstil yan sanayi sektörünün daha da gelişip büyümesine katkı verecek güçlü iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz."
Avdagiç, kumaş, tekstil ve bağlı sektörlerinin dünya çapında bir fuar yapması önerisinde bulunarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Türk kumaş, tekstil ve bağlı sektörleri o kadar büyük ki artık bu büyüklüğe yakışır dünya çapında bir fuar yapabilir, bunun vakti geldi. Bizim de İTO olarak ortağı olduğumuz 100 bin metrekarelik kapalı alana sahip fuar salonlarımız bulunuyor. Sektörün yapacağı fuarın, bizim bütün salonlarımızı doldurması en büyük temennimiz. Biz şuna razıyız, B2B etkinliğimizi de büyük tekstil fuarımızın bir parçası olarak yapalım."
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