6 ülkeden İsrail'e kınama

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.

Aralarında İrlanda ve İspanya'nın da olduğu 6 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, Filistin'deki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı son saldırıyı ve Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasının, Hamas'ın elindeki esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağına dikkat çekilen açıklamada, bu operasyonların, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu masum Filistinli sivillerin tahammül edilemez ölümlerine neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukun açık ihlali anlamına gelen Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin de kınandığı vurgulandı.

İsrail'in son saldırısının, her iki taraf için de yeni bir belirsizlik ve tahammül edilemez acı dönemi başlattığına işaret edilen açıklamada, "Yerlerinden edilmiş son derece savunmasız siviller için sığınak görevi gören yerler dahil temel sivil altyapının sistematik olarak tahrip edilmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini derhal kararını yeniden gözden geçirmeye ve operasyonları durdurmaya çağırıyoruz. Bu şiddet sarmalı sona ermeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği yerleşimleri genişletmesi kararından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'i kararından geri dönmeye çağırıyoruz. Cezasızlıkla hareket ediyor gibi görünen şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemleri bizi daha da endişelendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BM kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin, insani felaketi hafifletmek üzere insani ilkeler doğrultusunda sahada tam olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi gerektiği vurgulanarak, acil ve geniş çaplı insani yardım faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

İsrail'e, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde insani yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, bölgedeki insani durumun kritik olmaya devam ettiği ve derhal ele alınması gerektiği bildirildi.

"Tarafları barışa giden yolu açacak kalıcı ateşkes anlaşmasına varmaya çağırıyoruz"

Açıklamada, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da devam eden İsrail'in askeri operasyonlarının, kalıcı barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi önünde ciddi engel teşkil ettiği kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplum olarak, insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız ve barış için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam edeceğiz ve her iki tarafı da barışa giden yolu açacak kalıcı ateşkes anlaşmasına varmaya çağırıyoruz. Ayrıca, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'nin tamamına hızlı ve engelsiz şekilde girmesi çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Hepimizin bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesine ihtiyacı var."