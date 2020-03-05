AA

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi



- İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak: - "İstanbul Üniversitesi birçok alanda olduğu gibi kadınların eğitim ve çalışma hayatında olmalarına büyük bir vicdani sorumlulukla katkı sağlamaktadır" - KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu: - "Misyonumuz doğrultusunda cinsiyet adaletinin yerleşmesi ve benimsenmesi adına hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan belirlediğimiz stratejileri de sosyal politika üreten mercilere sunuyoruz"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM),Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla "6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" düzenledi.

İstanbul Üniversitesi'nde yapılan kongrede konuşan Prof. Dr. Ak, kongrenin güncel ve önemli bir temayla gerçekleştirildiğini anlattı.

Kongrede paylaşılacak konuların önemli olduğunu vurgulayan Ak, "Çünkü çocuk ve ebeveynleri arasındaki iletişim ve ilişki özellikle modern aile yapılarında sürekli bir değişime uğramaktadır." dedi.

Ebeveynlerin çocukları için hayal ettikleri yaşamın, çocuğun ilgi alanı ve yetenekleriyle örtüşmesinin hayati bir konu olduğunu dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin ebeveynlerin işlerini kolaylaştırdığı ölçüde zorlaştırdığını da görüyoruz. Çocuklarımızı bunlardan ne ölçüde koruyabileceğimiz uzun zamandır tartışılan bir konudur. Bu sebeple bu tarz etkinliklerin olması, fikirlerin paylaşılması, bir akademisyen ve bir baba olarak da beni ümitlendirmektedir. KADEM'in çalışmaları bu anlamda ışık tutuyor. Çeşitli temalarla yapılan araştırma ve çalışmalar, bilhassa toplumsal cinsiyet eşitsizliğine farklı perspektiflerden bakılmasını sağlamakla kalmayıp, yeni çözümler ve önerileri de getiriyor."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında pek çok etkinliğin hayata geçirildiğini söyleyen Ak, "Kadın-erkek eşitliği noktasında artık daha bilinçli bir yapıya sahip oluyoruz. Ancak bunların topluma yayılması için akademilere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. İstanbul Üniversitesi birçok alanda olduğu gibi kadınların eğitim ve çalışma hayatında olmalarına büyük bir vicdani sorumlulukla katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öncelikle üniversitemizin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi'ni hayata geçiren bir kurum olduğunu vurgulamak isterim. Bu merkezin amacı dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesi için strateji ve politikalar gerçekleştirip, uygulamaktır. Şu anda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkez adıyla faaliyetini sürdüren merkezimizin yanında lisansüstü program olan Kadın Çalışmaları Anabilimdalı'na sahip olmaktan da gurur duyuyoruz. Akademik personel sayımızda da kadınların üstünlüğü göze çarpmaktadır. Yüzde 52,5 oranında kadın akademisyen personelimiz, akademik hayatımızın daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmaktadır. İdari personelimizde ise kadın-erkek oranında eşitlik dikkat çekmektedir. Kadın-erkek öğrenci sayımızda da yine birbirine oldukça yakın olduğunu görmekteyiz."

- Temel hedef toplumsal denge

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ise şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında 2013'te kurulan KADEM'de, kadın-erkek arasında cinsiyet adaletinin sağlanması adına farkındalık çalışmalarına her zaman öncelik tanıdıklarını anlattı.

Temel hedefin toplumsal dengeye katkı sunmak olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Misyonumuz doğrultusunda cinsiyet adaletinin yerleşmesi ve benimsenmesi adına hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan belirlediğimiz stratejileri de sosyal politika üreten mercilere sunuyoruz. Kongremiz bu anlamda, uzun yıllardır katılım oranı yüksek bir çalıştay gibi işlev görüyor. Daha önceki yıllarda demografik dönüşüm ve kadın, boşanma, kadın ve aile, kadın ve yoksulluk gibi pek çok temayı konuştuk. bugün ise 'Değişen dünyada ebeveynlik konusunu masaya yatırıyoruz. İnsanların üstlendiği pek çok rol gibi zaman içinde anne-baba olmak da büyük bir değişime uğradı. Dünya, şehirler, mekanlar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu değişiklikten nasibini alıyor. Aile kurumunun yaşadığı dönüşümlerin doğru anlaşılması, aile içi dengelerin sağlam bir zemine oturtulması açısından çok önemlidir. Böylelikle hem ebeveynler hem de çocuklar için daha mutlu ve daha huzurlu bir aile hayatı mümkün olabilir."

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Gümrükçüoğlu’nun yaptığı açılış panelinde, Prof. Dr. Medaim Yanık, Doç. Dr. M. Fatih Aysan ve Prof. Dr. Atilla Arkan tebliğleri ile yer aldı.

Panelde, "Değişen Dünyada Ebeveynlik" başlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak irdelenerek, geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim, akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alındı.

Kongrenin açılışına, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Kongre Kurul Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.