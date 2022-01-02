6 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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