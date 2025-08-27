Habertürk
        6 Suriyeli asker İsrail saldırısında hayatını kaybetti | Dış Haberler

        6 Suriyeli asker İsrail saldırısında hayatını kaybetti

        İsrail'in Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 16:47 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:47
        6 Suriyeli asker İsrail saldırısında hayatını kaybetti
        İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı.

        Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

        Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

        Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

