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        Haberler Gündem 6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 okul var mı, resmi tatil olacak mı?

        6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 okul var mı, resmi tatil olacak mı?

        Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Türkiye acı bir haber ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimizde toplamda 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde pek çok ilimizde anma töreni gerçekleşecek. Bu kapsamda gözler "6 Şubat okullar tatil mi, resmi tatil olacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:58
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        • 1

          Kahramanmaraş deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat günü 11 ilimizi ve milyonlarca insanımızı etkileyen depremlerin birinci yılı tamamlanacak. MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6 Şubat tarihinin tatil edilmesini talep etmesiyle "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

          Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama bulunmuyor.

        • 3

          Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.

          Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.

          Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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