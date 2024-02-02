6 Şubat 2024 okullar tatil mi? 6 Şubat Salı okul var mı, resmi tatil mi?
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi etkiledi. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin yıl dönümü sebebiyle anma törenleri düzenlenecek. Bu noktada "6 Şubat okullar tatil mi, resmi tatil olacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat'ta okulların durumuna ilişkin son dakika gelişmeler...
6 Şubat günü tarihimizin en acı günlerinden biri oldu. Ülkemizi derinden etkileyen ve hala yaraları sarılmaya çalışılan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6 Şubat tarihinin tatil edilmesini talep etmesiyle "6 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair son gelişmeler...
6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi açıklama bulunmuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.
Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.
Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.