6 Şubat okullar tatil mi? 6 Şubat 2024 Salı resmi tatil mi, okullar ve iş yerleri tatil mi?
Kahramanmaraş 6 Şubat depremi yıl dönümü yarın anılacak. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. 1. yıl dönümde yurt genelinde anma törenleri yapılacak. Bu acı günün seneidevriyesi öncesinde "6 Şubat resmi tatil mi, yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 6 Şubat'ta okulların var olup olmadığına dair son dakika gelişmeler...
Geçtiğimiz sene 6 Şubat gününde Türkiye acı bir haberle güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde büyük bir felakete neden oldu. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat gününde yurt genelinde anma törenleri gerçekleşecek. MHP Adıyaman İl Başkanlığı'nın 6 Şubat tarihinin tatil edilmesini talep etmesiyle "6 Şubat resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.
Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.
Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.